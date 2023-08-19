Kentin ‘sıfır atık’ hastanesi

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, atıkların çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini önleyip, temiz bir şekilde toplanıp, ekonomiye kazanç sağlamak amacıyla yapılan ve pandemide ara verilen sıfır atık çalışmaları yenilenerek tekrar aktif hale getirildi. Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık Projesi' ile kurumumuzda atıkların üretilmesinden, tüketimi ve son atık aşamasında azaltılması, uygun şartlarda geri dönüştürülerek yeniden kullanımıyla ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir. Bu hedefle Atık Yönetim Birimi çalışanları tarafından sıfır atık ekibi oluşturuldu. Kurumumuz içerinde tüm alanlarda gerekli gözlemler yapılarak veriler kayıt altına alındı. Birim sorumluları ve çalışanlara alanlarda farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi dedi.

YÜZDE 40 İYİLEŞME VAR

Hedef doğrultusunda, birim sorumluları ve çalışanlara alanlarda farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Yemekhane hizmetlerinde yemek atıkları Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla hayvan barınaklarına gönderilirken, yerinde atık ayrışımı yapılarak ekiplerce toplanan atıkların uygun saklama şartlarının sağlandığı genel atık depolarından teslimi sağlanıyor. Yapılan bu çalışma ile yatan hasta başına düşen tıbbi atık miktarında yüzde 40 iyileşme, birim bazlı atık miktarlarında ise yüzde 20 azalma sağlandığı açıklandı. Togan "gelecek nesillere güvenli ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz" dedi.