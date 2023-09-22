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Muğla'da otel çalışanı iş arkadaşına cinsel tacizde bulundu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otelde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, iddiaya göre meslektaşı tarafından birlikte gittiği depoda cinsel tacize uğradı. Genç kadının şikayeti üzerine zanlı, gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Muğla’da otel çalışanı iş arkadaşına cinsel tacizde bulundu

Muğla Marmaris'te bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan B.K. (18) isimli kadın, iş bitimi sonrası kaldığı lojmanın karşısında bulunan parkta gece saat 03.00 sıralarında oturmaya gitti. B.K., parkta aynı otelde çalışan meslektaşını gören Ş.Ş.'nin (21) yanına giderek oturdu. Bir süre devam eden sohbet sonrası Ş.Ş., lojmanın yanında bulunan depoda kalabileceğini söyleyerek beraber gitmeyi teklif etti.

Ş.Ş. ve B.K. beraber depoya gitti. B.K., içeri girdikten sonra şahsın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulundu. Otelde çalışan Ş.Ş. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ş.Ş., yapılan inceleme, ifadeler ve deliller neticesinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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