O caniye ağırlaştırılmış müebbet istendi

MUĞLA'DA gelinini öldürüp cesedini ateşe veren 72 yaşındaki Kamil Öğüt için hazırlanan iddianame kabul edildi. Kayınpeder için "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçu" işlediği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Olayı soğuk kanlılıkla anlatan cani kayınpeder, "Olaydan 3 ay önce plastik kelepçe, fişek, bıçak, kemik ilacı zehri ve ip aldım. Hazırlık yaptım. Olay günü sabah ahıra girdiğini gördüm. Av tüfeğimi alıp 4-5 metreden sırtına bir kez ateş ettim. Yere düşünce benzin şişesini döktüm ve yaktım" dedi.

GELİNİNİ KATLETTİ

TUTUKLU sanık Kamil Öğüt için hazırlanan iddianamede, haksız tahrik oluşturan eylem ve saldırı bulunduğuna dair delil elde edilemediği, şüphelinin izinsiz şekilde gelini Hatice Öğüt'ün evinin ahırına girerek konut dokunulmazlığının ihlali ile kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçlarını işlediği, bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.