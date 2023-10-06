Pınar Gültekin cinayeti davasında şok gelişme

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020 yılında öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü.

Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti. Yaşanan yeni gelişmeyle birlikte kararın bozulması talebinde bulunuldu.

'İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının onanmasını talep edildi. Ayrıca cinayete iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ise suç delilerini gizlemekten dolayı 4 yıl hapis cezasına çarptırılması kararının bozulmasını istedi.

Pınar Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, tebliğnamede Cemal Metin Avcı bakımından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Biliyorsunuz İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bu cezaya da haksız tahrik indirimi uygulanmamıştı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi. Tebliğname bu yönüyle sevindirici. Başsavcılık, Mertcan Avcı için ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan kurulan mahkumiyet hükmü bakımından ise tebliğname bozma talep etmiş. Bu yönüyle de tebliğnameye iştirak etmiyoruz. İtiraz hakkımızı kullanacağız."