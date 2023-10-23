Turizm cennetinde su alarmı

Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'u besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyesi, dibi gördü. Bunun üzerine her 2 barajdan, bir süre önce su alımı durduruldu. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) yetkilileri her 2 barajdaki 'ölü hacim' olarak nitelendirilen su seviyesinin pompalar ile çekileceğini ve bu yöntem ile Bodrum'a su verileceğini duyurdu. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajın 'ölü hacim' olarak nitelenen dip kısmındaki suyun kullanılmasının sıkıntılara neden olabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Özçelik, ölü hacimdeki suyun kullanılması ile barajdaki canlı yaşamın ve ekolojik sistemin zarar göreceğini ifade etti.