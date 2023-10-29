Hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde bir inşaatın şantiye sahasında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Hüsamlar Mahallesi'ndeki inşaat şantiye sahasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, şantiye içerisinde çalışan kamyonun damperi hafriyat boşaltırken İlhan Can (33) isimli işçinin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Can'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Can'ın ölüm haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğuldu.