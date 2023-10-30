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Muğla’daki 3 kazada 7 kişi can verdi

OSMAN AKÇA
Muğla’daki 3 kazada 7 kişi can verdi

Muğla'nın Ula ilçesinde iki gün içinde meydana gelen iki motosiklet ve bir otomobil kazasında toplam 7 kişi yaşamını yitirdi. Ula ilçesindeki ilk kaza Cumartesi akşamı Gökova Mahallesinde meydana geldi ve kazada 18 yaşındaki Leon Melih Schlatter motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Talihsiz gencin cenaze töreni sırasında yine Köyceğiz karayolu Gökova kavşağında meydana gelen trafik kazasında da toplam 5 kişi yaşamını yitirdi.

CADDEDEKİ HEYKELE ÇARPTI

Trafik kazalarının hız kesmediği Ula ilçesinde son kaza önceki gece saatlerinde Ula ilçe merkezinde meydana geldi. Köprübaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada cadde üzerindeki heykele çarpan 50 yaşındaki Ömer Faruk Sever olay yerinde hayatını kaybetti.

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