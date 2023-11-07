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Haberler Muğla Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin ölü bulundu

Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin ölü bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin otomobilinin yanında ölü olarak bulundu. Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AA
Zafer Partisi Dalaman İlçe Başkanı Ramazan Şahin ölü bulundu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Zafer Partisi İlçe Başkanı Ramazan Şahin otomobilinin yanında ölü bulundu.

Yakınları tarafından iki gündür haber alınamayan Şahin'in (59) bulunması için çalışma başlatıldı. Şahin'in cep telefonunun Ortaca ilçesindeki Kocabel mevkisinde sinyal verdiği belirlendi.

Şahin'in otomobilin yanında hareketsiz halde bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

İncelemelerin ardından Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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