‘Atatürk rolüne devam edeceğim’

ÇOK PARA KAZANIYOR AMA...
Muğla Milas'ta Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda masaları dolaşan 'çakma Atatürk' tartışma yaratmıştı. Atatürk'e benzeyen Nejdet Bardak'ın, masaları selamlayıp 30 bin lira kazanması büyük tepki çekmişti.
ELEŞTiRiLERi UMURSAMADI
Sosyal medyada, milli duyguları istismar etmek ve Atatürk'e benzerlerliğini yakışıksızca ticarete dönüştürmekle suçlanan Bardak, "Önümde kanuni bir engel yok. Atatürk rolü yapmaya devam edeceğim" diyerek eleştirilere meydan okudu.