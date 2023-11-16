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Haberler Muğla ‘Atatürk rolüne devam edeceğim’

‘Atatürk rolüne devam edeceğim’

OSMAN AKÇA
‘Atatürk rolüne devam edeceğim’

ÇOK PARA KAZANIYOR AMA...

Muğla Milas'ta Atatürkçü Düşünce Derneği'nin düzenlediği Cumhuriyet Balosu'nda masaları dolaşan 'çakma Atatürk' tartışma yaratmıştı. Atatürk'e benzeyen Nejdet Bardak'ın, masaları selamlayıp 30 bin lira kazanması büyük tepki çekmişti.

ELEŞTiRiLERi UMURSAMADI

Sosyal medyada, milli duyguları istismar etmek ve Atatürk'e benzerlerliğini yakışıksızca ticarete dönüştürmekle suçlanan Bardak, "Önümde kanuni bir engel yok. Atatürk rolü yapmaya devam edeceğim" diyerek eleştirilere meydan okudu.

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