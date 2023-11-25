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Haberler Muğla Muğla'nın yolları altından mı?

Muğla'nın yolları altından mı?

OSMAN AKÇA
Muğla’nın yolları altından mı?

CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanarak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından il genelinde 3 yıldır uygulanan parkomat ücretleri cep yakıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak Ulaşım Koordinasyon Merkezince (UKOME) uygulamaya konulan ve özel bir şirkete ihale edilen yol üstü otopark sisteminin 0-15 dakikası ücretsiz.

3 SAAT İÇİN 13 LİRA

Parkomat sisteme göre, 15-30 dakikası 20, 30-60 dakikası 25, 60-120 dakika ücreti de 35 lira. Ayrıca 2 saatten sonra her saat başına alınan ilave ödeme ise 15 lira. Bu durumda 3 saat gibi bir süre parkomatta bekleyen bir araç için 50 lira ödeme çıkarılıyor. AK Partili Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilde belirlenen parkomat ücret tarifesi ise Muğla'dan 10 kat daha ucuz. 0-15 dakikası ücretsiz olan sisteme göre, 15-30 dakika sadece 2, 30- 60 dakika 4, 60-120 dakika ise sadece 8 lira. 2 saatten sonra her saat başına ise yalnızca 5 lira ücret alınıyor. Üç saat boyunca park halinde olan bir araç sürücüsü ise sadece 13 lira ödüyor.

10 KAT FARK VAR

Muğla'da aracını 15-30 dakika arasında park eden bir sürücü 20 lira öderken, komşu il Denizli'de aynı süre için 2 lira ücret ödenmesi Muğlalıları isyan ettirdi. Aynı süre için istenen park ücreti arasındaki 10 kat farka vatandaşlar, "Muğla'nın yolları altından mı?" diyerek tepki gösterdi.

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