Arızalı pil öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Bolat ailesinin 3,5 yaşındaki Kuzey Efe isimli çocukları doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Çocuklarının arızalı kalp pili nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia eden aile, hastanede görevli olan kardiyolog, pili sağlayan kişi, ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibinden şikayetçi oldu.

'ÖMRÜ HEMEN BİTTİ'

Acılı anne Ayşegül Bolat, "Oğlumuza arızalı kalp pili takıldı buna yönelik elimizde belge var. Bu kadar sorumsuzluk olamaz" dedi. Mehmet Zeki ve Ayşegül Bolat çiftinin çocukları Kuzey Efe 10 Aralık'ta evde fenalaştı. Yapılan müdahale sonrası yoğun bakıma alınan talihsiz çocuk, 12 Aralık'ta hayatını kaybetti. Acılı aile, suç duyurusunda bulundu.

'DOKTOR DEĞİLMİŞ'

İzmir'den gelen bir kişinin kendilerine doktor olduğunu söylediğini anlatan Ayşegül Bolat, "Kendisi biyomedikal uzmanıymış. Bu pil 5-6 yıl idare edecektir dedi. Hastaneden çıkınca 1 ay sonra eşim çocukla birlikte İstanbul'a ailesinin yanına gitti. İstanbul'da bir hastanede kontrolde pilin 6 ay ömrü kaldığını söylediler" dedi.

Yapılan araştırmalarda ise kalp pilinin arızalı olduğunun belirtildiğini söyleyen Bolat, "Sabah 07.15'te beni aradılar. Çocuğun kalbinin durduğunu söylediler. Sonra bize başınız sağolsun dediler. Hastanedeki iletişimsizlik bizi mağdur etti" ifadelerini kullandı.