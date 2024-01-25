Melis’in kazasında dava dosyası kapandı

MUĞLA'DA motor arızası nedeniyle tarlaya iniş yapan cayrokopterin ağaçlara çarptığı, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ile ile Sinan Yılmaz'ın yaralandığı kazayla ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, 6 ay geçmesine rağmen şikayetçi olunmayınca kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Kaza, 15 Haziran 2023'te meydana geldi. Cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atarken motor arızası yaşandı. Yılmaz'ın tarlaya iniş yapmak istediği sırada cayrokopter, zeytin ağaçlarına çarptı. Sol elinde kırık olan Melis Sandal ve kazayı sıyrıklarla atlatan pilot Sinan Yılmaz, tedavileri tamamlanıp taburcu edildi.