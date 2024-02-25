Sınıf arkadaşlarını gözyaşlarıyla uğurladılar

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde elektrikli motosikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk, Ahmet Ç. idaresindeki otomobilin dikkatsizlik çarpması yaşamını yitirdi. Kazada motosikleti kullanan 14 yaşındaki Bedirhan Arslan ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı 13 yaşındaki Mehmet Efe Can'ın hayatını kaybetmesi Fethiye'de büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Bedirhan Arslan

SIRALARA ÇİÇEK BIRAKILDI

ÇOCUKLARIN Çamköy Ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenildi. Bedirhan Arslan'ın cenazesi ailesi tarafından Fethiye Devlet hastanesi morgundan alınıp Denizli'de toprağa verilirken, 7. Sınıf öğrencisi Mehmet Efe Can'ın cenazesi de Yozgat'ın Sorgun ilçesine götürülüp toprağa verildi.

Mehmet Efe Can

Olayın duyulmasının ardından 2 çocuğun öğretmenleri ve sıra arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Okuldaki öğretmenler ve öğrenciler, yaşamını yitiren arkadaşları için sınıflarındaki sıralarını çiçeklerle donattı. Öte yandan kazaya karışan otomobil sürücüsü Ahmet Ç. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.