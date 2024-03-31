Muğla 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları! Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy oranları...

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına giderek oyunu kullandı. Muğla'da oyunu kullanan seçmenler Muğla yerel seçim sonuçlarını merak ediyor. Peki Muğla'da hangi aday önde? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? İl il seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 31 Mart 2024 Muğla yerel seçim sonuçları...

31 MART 2024 MUĞLA YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 Muğla yerel seçim sonuçlarına yeniasir.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz

MUĞLA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME GÜNÜ DÜĞÜN, NİŞAN YAPABİLİR MİYİM? YASAKLAR NELERDİR?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."