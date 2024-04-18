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Muğla Milas'ta orman yangını

Milas ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde henüz tespit edilemeyen bir nedenle başlayan yangın, makilik ve otluk alanda hızla yayıldı. Olayın bildirilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği'nden çok sayıda ekip bölgeye yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı.

İHA
Muğla Milas’ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde gece saatlerinde otluk ve makilik alanda başlayan yangın ormana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesinde makilik ve otluk alanda çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Makilik ve otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yanan sahada itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

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