Yardım isteyen aileyi karanlığa terk etti

Muğla Ortaca'da eski Belediye Başkanı MHP'li Alim Uzundemir, kendisinden yardım isteyen evleri olmayan ve sokakta yaşayan mağdur Demirdöğen ailesine baraka yapılması için yer gösterdi. Belediyenin gösterdiği Yerbelen Mahallesi'nde kendi imkanlarıyla derme çatma baraka yaparak burada yaşayan 8 kişilik aile, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Belediye Başkanı'nın değişmesiyle susuz ve elektriksiz kaldı. Suyu komşularının çeşmesinden hortum çekerek temin eden aile, aydınlatma ihtiyacını mum ve gaz lambası ile gideriyor.

CHP'li Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan

İlerlemiş yaşıyla birlikte sağlık sorunları da yaşayan 70 yaşındaki baba Fikri Kımna, "4-5 ay önce eski Başkan Alim Uzundemir, bize bu yeri gösterdi. Kendi imkanlarıyla doldurdu, tesviyesini yaptı. Biz de bu görmüş olduğunuz barakayı yaptık. Ama elektriğimizi de suyumuzu da vereceklerini söylediler. Seçimlerde, başkanlık değişti. CHP'li yeni Belediye Başkanı Evren Tezcan'a gittim. Kendilerinin yapacak bir şey olmadığını, bu işlerle valiliğin ilgilendiğini söyledi. Benim okumam yazmam yok. Uğraşamıyorum. Benim makarnaya, pirince ihtiyacım yok. Onları sepet, hasır dokuyarak alabiliyorum" dedi.

8 kişilik aile susuz, ışıksız bir barakada yaşam savaşı veriyor.

KANSERLE MÜCADELE EDİYOR

Üç çocuğuyla birlikte babasının barakasında yaşayan Hasret Demirdöğen ise, babasının 9 yıldır kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Okula giden kızının derslerinin de aksadığını belirten anne Demirdöğen, "Kızım okula gidiyor, ders çalışamıyor, çünkü elektrik yok. Erken geldiği zaman dışarıda masada oturup dersine çalışıyor. Ama geç kaldığında gaz lambasında ders çalışıyor. Bu hiç adil değil biz böyle yaşamak istemiyoruz. Bir anne olarak ben çoluğuma çocuğuma elimden geldiği kadar karnını doyurabiliyorum ama bir ev veremiyorum. Bu da beni gerçekten çok yıpratıyor" diye konuştu.

Kımna ailesinin 15 yaşındaki kızları, karanlıkta ders çalışmak zorunda bırakıldı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdıklarını anlatan Demirdöğen, "Ben acil olarak elektrik, su istiyorum. Buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben barakada yaşamak istemiyorum. Çocuklarımı da barakada yaşatmak büyütmek istemiyorum. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.