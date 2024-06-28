Kayınpeder damadını bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da kayınpeder dehşet saçtı. Tartıştığı damadı Bahtiyar Öztürk'ü (24), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp kaçan Ergün Göçmen (50), 12 gün sonra polis ekipleri tarafından saklandığı kömürlükte yakalanarak cezaevine gönderildi. Olay, 14 Haziran'da saat 01.30 sıralarında Yatağan ilçesi merkezinde meydana geldi. Gülgün Öztürk ile eşi Bahtiyar Öztürk, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Gülgün Öztürk tartışmanın ardından babası Ergün Göçmen'e durumu anlattı.

Kızının yaşadığı eve giden Göçmen ile damadı Bahtiyar Öztürk arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Göçmen, yanındaki bıçakla damadını 7 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.

Ergün Göçmen

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahtiyar Öztürk, hayatını kaybetti. Polis, otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, otomobille olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

KÖMÜRLÜKTE YAKALANDI

Ekipler, Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla Ergün Göçmen'i saat 00.30 sıralarında Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde annesine ait evin kömürlüğünde yakaladı. Gözaltına alınan Göçmen, sevk edildiği adliyede tutuklandı.