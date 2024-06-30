Milyon dolarlık lüks yat suya indi

Okyanusu geçebilecek şekilde tasarlanan ticari Türk bayraklı "Prenses Melda" isimli yat, Bodrum İçmeler'de bulunan bir tersanede törenle denize indirildi. Törene, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek ve Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın'ın yanı sıra sektör temsilcileri de katıldı.

TURİZME BÜYÜK KATKI

İnşası yaklaşık 3 yıl süren, tamamen yerli ve milli imkanlar kullanılarak el işçiliğiyle yapılan yatın uzunluğu 42 metre, genişliği ise tam 8,5 metre boyunda. Charter turizminde kullanılacak teknede, yurt dışından gelecek misafirlerin Ege ve Akdeniz sahillerinde en iyi şekilde ağırlanarak ülke turizmine katkı sunması hedefleniyor. İş insanları ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerine kiralanacak olan "Prenses Melda"nın haftalık kiralama ücretinin tam 100 bin Euro (3 milyon 508 bin TL) olduğu belirlendi. Günlük kirası 500 bin TL'ye denk gelen deniz aracında, misafirlerin rahat etmesi için her şey düşünülmüş. Yatın üst güvertesindeki 84 metrekarelik ana kabinde salon, güneşlenme alanı ve balkonlu jakuzi bulunuyor. 12 misafirin seyahat edebildiği Prenses Melda, akıllı ev sistemlirinin aynısı kullanılıyor. İç tasarımında meşe ağacının ferahlatıcı ve açık bir tonu tercih edilen yatın, arka kısmında misafirlerin keyifle güneşlenip yüzebilmesi için yaklaşık 3 metrelik bir platform bulunuyor. Dev yatı turizm sektörüne kazandıran Neta Marin ortaklarından Emre Karakaya, "Tekneyi charter turizminde kullanmayı hedefliyoruz. Türkiye turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu büyüklükte bir motoryat üreterek Bodrum'un ismini daha çok duyurmak istiyoruz. Daha çok yabancı müşteriyi buraya çekebiliriz. Teknenin ismi de benim küçük kızımın ismi. Prenses'i de biz ekledik" dedi.