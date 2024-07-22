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Haberler Muğla Uyumak için çıktığı teras sonu oldu

Uyumak için çıktığı teras sonu oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde 54 yaşındaki Fedai Yavuz, sıcak hava nedeniyle gece uyumak için çıktığı evinin 3 metre yüksekliğindeki terasından düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Uyumak için çıktığı teras sonu oldu

Muğla'nın Ula ilçesinde, Fedai Yavuz (54) evinin yanındaki çalılıklarda ölü bulundu. Yavuz'un sıcak hava nedeniyle gece uyumak için çıktığı evinin terasından düşerek, öldüğü belirlendi.

İlçenin Karabörtlen Mahallesi'nde saat 07.30 sıralarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, ölen kişinin, bulunduğu çalılık alanın yan tarafındaki 2 katlı evde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Fedai Yavuz olduğun belirledi. 3 ay önce açık kalp ameliyatı olduğu tespit edilen Yavuz'un, sıcak hava nedeniyle çıktığı evinin 3 metre yüksekliğindeki terasında yatarken düşerek hayatını kaybettiği anlaşıldı. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Fedai Yavuz'un cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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