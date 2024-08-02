Kapya biber üretiminde o ilimiz Türkiye’de ilk sırada

Çanakkale, iklimi, coğrafi konumu, ekolojisi, denizi kucaklayan bereketli toprakları, 115 farklı ürünün üretilebildiği ve bu ürünlerden 45 tanesinin de üretim miktarı bakımından ülke üretiminde ilk 10 sırada yer aldığı Türkiye tarım ve hayvancılığının lokomotif şehirlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Salçadan sosa, közlemeden kurutmaya, toz ve pul biberden baharat yapımına, hatta turşuya varana kadar birçok alanda kullanılan, giderek kullanım alanı artan, tarıma dayalı sanayinin ve hazır gıdaların vazgeçilmez hammaddesi olan kapya biber (salçalık biber), Çanakkale bitkisel üretiminin baş aktörlerinden. 2023 yılı TÜİK verilerine göre, ülkemizde üretilen kapya biberin yüzde 21'nin üretildiği Çanakkale, üretim miktarı bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alıyor.

Çanakkale'de 100 bin dekar alanda, yılda 344 bin ton kapya biber üretimi yapılıyor. 2023 yılı TÜİK verisine göre en fazla üretim yüzde 62 ile Yenice ilçesinde gerçekleşiyor. Çanakkale merkeze bağlı Kumkale köyünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarla Günü etkinliği kapsamında kapya biber hasatı gerçekleştirildi. İlk hasat Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve üreticiler tarafından yapıldı. Hasatta İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkaslan, Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, çiftçiler ve vatandaşlarda hazır bulundu.

Kapya biberi ilk hasadını yapan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale'nin tarım ile Türkiye'nin önde gelen illeri arası olduğunu söyledi. Üreticilerin hasat sevincine ortak olmak için Kumkale köyüne geldiklerini belirten Vali Ömer Toraman, "Gördüğümüz kadarıyla maşallah üreticilerimiz güzel ve bereketli bir sezon geçiriyorlar. Çanakkale tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden bir tanesi. Pek çok üründe kalitesi ve üretim miktarı olarak önemli bir rakama sahip. Kapya biber de bunların başında geliyor. Kapya biber Çanakkale'de bir marka olmuş durumda. Çanakkale, tüketicilerin tercih ettiği bir üretim merkezi" dedi.