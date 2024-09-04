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Haberler Muğla

Saklıkent Kanyonu'nda 3 kişi mahsur kaldı

Muğla'nın Saklıkent Kanyonu'nda yürüyüşe çıkan 3 kişi, yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle kanyon içerinde mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla çıkan 2 kişinin yardım istemesi üzerine, kanyonda mahsur kalan kişiyi, AFAD ve jandarma kurtardı.

İHA
Saklıkent Kanyonu’nda 3 kişi mahsur kaldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Saklıkent Kanyonu'nda mahsur kalan şahıs, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi'ndeki kanyonda yürüyüşe çıkan 3 kişi, yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle kanyon içerisinde mahsur kaldı.

Kendi imkanlarıyla bulundukları yerden çıkan 2 kişinin yardım istemesi üzerine bölgeye AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek kurtarma çalışması başlattı. Belirlenen noktadan kurulan istasyon yardımıyla kanyona iple inen AFAD ekipleri tarafından kanyonda mahsur kalan Adil A. kurtarıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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