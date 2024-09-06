Ünlü komedyenin villasında inceleme

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris Turgut Mahallesi Delikyol koyundaki denize sıfır kaçak villasında yeni gelişmeler yaşandı. Yeni Asır'ın Haberinden sonra Marmaris Belediyesi harekete geçti. Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğünden Villa için yapılması gereken işlemler hakkında yeniden bilgi istedi.

Marmaris Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden gönderilen belgeler sonucu edinilen yeni bilgi neticesinde Marmaris Belediyesi Fen işlerine bağlı mühendisler Şahan Gökbakar'ın Delikyol koyundaki villasında inceleme yaptı.

Yetki Marmaris Belediyesi'nde

Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar Marmaris Delikyol koyundaki Birinci derecede sit alanındaki kaçak villasını legal hale getirmek adına imar barışından yararlanmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurdu ve yapı kayıt belgesi oluşturdu.

Yapılan gerekli incelemelerin ardından Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Birinci derecede sit alanı olan bölgede bulunan villanın kaçak olduğu gerekçesiyle Yapı Kayıt Belgesini iptal etti. Bu durumu Marmaris Belediyesi'ne bildirerek gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Gerekli Ceza ve yıkım işlemlerinin Marmaris Belediyesi'nin yetkisinde olduğu belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANI: KANUNLAR NE GEREKTİRİYORSA YAPACAĞIZ

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kanunlar neyi gerektiriyorsa yapılacaktır " dedi. Belediye Başkanı Ünlü bizden önceki yönetimin bu villayla ve bölgedeki diğer yapılarla ilgili hiçbir girişimi olmamış bunun sebebine bakıyoruz gerekli değerlendirmelerin neticesinde konuyla ilgili açıklamaları yapacağız ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yeni bilgilendirme istedik ve Fen işleri görevlilerimiz gerekli incelemelerini yapıyor" tüm bunlardan sonra kanunlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.