Datça’da vatandaşın parasız denize girebileceği yer kalmadı

Türkiye'nin en şirin tatil beldeleri arasında yer alan ancak Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt'un tutumları nedeniyle halkın ciddi sıkıntılar yaşadığı Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan koyların neredeyse tamamı özel işletmelerin şezlongları ile kapatıldı.

Defalarca Belediyeye başvurmasına rağmen ilçede yaşayan vatandaşlar yaz boyunca bedava denize girecek yer bulamamaktan dert yandı.

Datça'nın en güzel koylarından bazıları olan Taşlık, Kumluk, Ilıca, Hayıtbükü, Ovabükü, Palamutbükü, Karaincir koyları şezlonglarla istila edilince, Datçalılar hastane altındaki halk plajında balık istifi gibi denize girmek zorunda kaldı.

Vatandaşlar olaya büyük tepki gösterirken, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt kamusal haklarını savunan vatandaşlara "Halk Dalkavukluğu yapıyorlar" suçlaması yaptı.

Başkan Kurt'un bu sözlerine Şezlongsuz Datça İnisiyatifi ve Kent Konseyi büyük tepki gösterdi.

Şezlongsuz Datça İnisiyatifi gönüllüleri belediye binasının önünde bir protesto yaparak, belediyenin anayasaya uyması gerektiğini söyleyip Belediye Başkanı Aytaç Kurt'u da rantın değil halkın yanında olmaya çağırdılar.

Tepkiler artınca Datça Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuracağını ve tüm sahillerdeki tasarrufun kendilerine verilmesini isteyeceğini açıkladı. Ancak, Datçalılar belediyen kendi tasarrufu altındaki sahillerde, hatta kendisine ait arsada bile işgale engel olmadığını söylediler.

Yaz boyunca sıkıntılı bir tatil yaşayan Datçalılar, kamuya ait olan alanların Belediye Başkanı'nın da göz yumması ile halka paralı hale getirilmesine kınadıklarını belirterek yaşadıklarına tepki gösterdiler.