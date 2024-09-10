Kazada ağır yaralanan Emirhan, 19. yaş gününde yaşamını yitirdi

Kaza, 21 Ağustos günü Halil Bey Bulvarında meydana geldi. Emirhan Aktaş idaresindeki 48 AIY 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ardından araç yol kenarındaki bir dükkana girerek durabildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Aktaş, geçirdiği kafa travması sonucu yoğun bakımda tedavi altına alındı.

DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Aktaş, 19 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini, kendi doğum günü olan 8 Eylül 2024 tarihinde kaybetti. Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Emirhan'ın cenazesi, Pazartesi günü Yaşyer Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.