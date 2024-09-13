‘Kanun yık diyorsa o villayı yıkarız’

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'in Turgut Mahallesi'nde, SİT alanı içerisinde yer alan villasına yönelik tartışmalar devam ediyor. Gökbakar villanın bulunduğu arsayı aldıktan sonra farklı eklentiler de yaptı. Birinci derecede Sit Alanı içinde bulunan ve İmar Barışı'nda Gökbakar tarafından yapılan müracaat ile legal hale çevrilmek istenen kaçak villanın, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan incelemesinde yapı kayıt belgesi iptal edilmişti.

NE ZAMAN YIKILACAK?

Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bu durumu Marmaris Belediyesine bildirerek yapının yıkımı için süreci başlatmış oldu. Marmaris Belediyesi Fen işleri mühendislerinden oluşan bir ekip tarafından Şahan Gökbakar'ın villasına gidilmiş, fakat yapıda kimsenin olmadığı gerekçesiyle işlem yapılamamıştı. Marmaris Belediyesi'nin, Gökbakar'ın villası için nasıl bir yol izleyeceği ve ne zaman yıkacağı ise merak konusu oldu. Bu gelişmeler üzerine Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Yeni Asır Muhabiri Vural Efecik 'e önemli açıklamalarda bulundu.

'YASANIN GEREĞİ YAPILIR'

Başkan Ünlü, "Yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Ben Şahan Gökbakar'ı ya da o bölgede evi bulunan başka bir sanatçı varsa tanımam. O, bu diye ayırım falan yapmam. Kanunlar karşısında herkes eşittir. Yasa ne diyorsa gereğini yapacağım" diyerek sürecin hukuki çerçevede yürütüldüğünü vurguladı.

İlgili birimlerin mühürleme işlemi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Ünlü, "Biz dosyayı bilmiyorduk. Bizden önceki yönetime gerekli yasal işlemler için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yazı gönderilmiş. Ancak bir mahkeme süreci varmış, bu devam ettiği gerekçesiyle işlem yapılmamış. 06 Eylül 2024 tarihinde Muğla Valiliği tarafından yapının yasal işlemlerinin gerçekleştirilmesi için elimize yeni bir yazı ulaştı" diye konuştu.

Sitkomcu Şahan’ın kaçak sitkondusu

PARA CEZASI DA OLACAK

Belediye'nin Fen İşleri Müdürü'nü söz konusu binanın incelenip gerekli işlemlerin yapılması için görevlendirdiğini vurgulayan Başkan Acar Ünlü, "Tabii bu bir süreç. Kısa vadede sonuç beklemek yanlış olur. Önce binaya mülk sahibinin rızası ile girilecek, eğer bu imkan sağlanmazsa bu kez kolluk kuvvetleri ile girilip gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yapı kayıt zabtı tutulacak, para cezası uygulanacak. Bu işlemlerin ardından da yıkım kararı

için encümende gündeme gelecek. Yıkım kararı alınacak" dedi.

Süreçle ilgili diğer detaylara da değinen Ünlü, "Tabii mülk sahibinin yapı kayıt belgesinin iptaline dair açtığı bir dava var. Bu dava ne oldu? Son durum nedir diye bakmak gerekiyor. En son olarak da söz konusu mülk sahibine süre tanınanacak ve bu sürecin tamamlanması sonrasında yıkım işlemi uygulanacak. Ben kanunlarla hareket eden bir belediye başkanıyım. Kimsenin talimatı ile iş yapmam. Kanunlar ne emrediyorsa onu yaparım. Şahan Gökbakar'ı tanımam, bir araya gelmişliğimiz yok. Benim için yasaların geçerliliği çok önemli, hepsi bu" dedi.