Marmaris Belediyesi’nden 6 taşınmaz için satış kararı

MARMARİS Belediye Meclisi'nin Temmuz Ayı 6. Olağan Toplantısı'nda, belediyeye ait 1'i mesken 6 taşınmazın satışı, bazı üyelerin ret oyu kullanmasına karşın oy çokluğuyla kabul edildi. 2 Temmuz'da gerçekleştirilen meclis toplantısının ertesi günü Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, satışın henüz gerçekleşmediğini, belediye meclisinden izin alındığını, uzmanların değerlendirmelerinin ardından ihaleye çıkılacağını ifade etmişti. AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver, bu satışa karşı olduklarını dile getirdi. Satışa konu taşınmazların tamamı için minimum 293 milyon lira bedel biçildi.