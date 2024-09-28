Çocukları korkunç cinayeti anlattı: Gülerek seyretti

Muğla Menteşe'de yaşayan Hasan Bulut, tartıştığı eşi Hanife Yılmaz'ı 'seni de evi de yakarım' diye tehdit etmiş, benzin dökerek yakmıştı. Cani koca alevler içinde kalan çaresiz kadını gülerek seyretmişti. Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gerçeği saklamaları için üvey babaları tarafından tehdit edilen Yılmaz'ın çocukları C.A. ile H. A. korkunç olayı cinayetten bir ay sonra "Annemin üzerine benzin döküp ateşe verdi sonrada annem çığlıklar atarak yanarken üvey Babam gülerek seyretti" diyerek olayı jandarmaya anlattılar. Gerçeği saklamaları için üvey babaları tarafından "sizi de yakarım" diyerek tehdit edilen Yılmaz'ın çocukları C.A. ile H. A. korkunç olayı cinayetten bir ay sonra anlattı.

MAHKEDE TUTUKLANDI

Annelerinin çığlığı üzerine bahçeye çıktıklarını belirten C.A. ile H.A., annelerini yanar vaziyette gördü. Çocuklar, üvey babaları Bulut'un annelerinin yanışını gülümseyerek izlediğini gördüklerini ancak gerçeği saklamaları için tehdit edildiklerini belirtti. Yılmaz, 23 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve hakkında kamu davası açıldı. Başsavcılık, şüpheli hakkında canavarca hisle ve kadına karşı öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu.