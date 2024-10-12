İlk ses heyecanı

ENGELLİ DİYE TERK EDİLDİ

İşitme ve konuşma kaybıyla dünyaya gelen 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubina Khoshimbetova, babası tarafından engelli olduğu için terk edildi. Annesi de bir süre sonra vefat eden küçük çocuğa Marmaris'teki teyzesi ve onun arkadaşı taksici Bayram Yeter sahip çıktı. Minik kızın sağlığına kavuşması için koklear implant ameliyatı olması gerektiğini öğrenen Yeter, maddi yetersizlikler yüzünden ameliyatı yaptıramayınca devreye AK Parti Muğla İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir girdi.

Mubina'ya yıllardır babalık yapan Bayram Yeter, "Dünyalar bizim oldu. Allah kızımın duymasında emeği geçen herkesten razı olsun" dedi.

BİYONİK KULAK AMELİYATI

Kandemir'in konuyu Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile paylaşması üzerine İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne nakledilen küçük kıza Prof. Dr. Özgür Yiğit tarafından koklear implant iç ünitesi takıldı. 5 gün sonra taburcu olan küçük kız cihazın dış ünitesinin de takılmasının ardından ilk kez duyma sevinci yaşadı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Bayram Yeter, "Kızım ilk defa sesimizi duydu. O an adeta donakaldı. İnşallah konuşmaya da başlayacak" dedi.