4 kaza 4 ölüm

ÖNCEKİ gün üçü Muğla'da biri Aydın'da meydana gelen dört ayrı motosiklet kazasında, motosiklet sürücülerinin tamamı hayatını kaybetti. Sürücülerden ikisi kaza yerinde can verirken, diğer iki motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aşırı hız, dikkatsizlik ve alkol nedeniyle meydana gelen kazalar, trafik kurallarına uymanın ne derece hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı.

SAĞ ŞERİTTE İLERLİYORDU

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü emekli itfaiyeci Kadir Kanmaz (49) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün 00.30 sıralarında Turgutreis karayolu İslamhaneleri Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgay K.'nin kullandığı 09 LZ 917 plakalı otomobil, sağ şeritte ilerleyen Kadir Kanmaz yönetimindeki motosiklete, ardından da yol kenarına bakım için karaya çekilmiş tekneye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Kadir Kanmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza bir işyerinin güvenlik kameralarına yansırken, jandarma Kanmaz'a çarpıp kaçan sürücü Turgay K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Turgay K.'nin (37) 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi.

100 METRE SÜRÜKLENDİ

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Milas- Bodrum karayolu üzerindeki Akyol kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Ana yola çıkan Abdurrahman Özgü (30) idaresindeki motosiklet, o sırada Milas-Bodrum karayolunda seyir halinde olan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Özgü yaklaşık 100 metre boyunca sürüklenerek yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgü, Milas Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAVRULARAK ŞARAMPOLE UÇTU

MUĞLA'NIN Milas ilçesinde hakimiyetini kaybettiği motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Milas-Ören karayolu Beçin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Özen (56) idaresindeki 48 AND 302 plakalı motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

Savrulan motosiklet şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunan Özen, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı.

UÇURUMA YUVARLANDI

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde motosikletiyle uçuruma yuvarlanan Tansu Kuyucu (37) hayatını kaybetti. Olay, Kuşadası ilçesindeki Kuşadası Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Tansu Kuyucu, motosikletiyle seyir halindeyken, birden hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Motosikletiyle uçuruma yuvarlanan Kuyucu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.