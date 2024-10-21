Kahreden görüntü! Menteşe’deki yangında 120 arı kovanı kül oldu

Uyarının ardından ormanlık alanda kovanları olan yaklaşık 100 arıcının bölgeye geldiğini belirten Kaya, "Bölgede bulunan arıcılarımız kendi imkanları ile yaklaşık 20 bin kovanı taşıyarak güvenli alanlara götürdü. Sadece bir üyemizin yangında 120 kovanı yandı. Daha büyük kayıpların önüne geçtik." dedi.

Zarar gören kovanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Kaya, yangın söndürme çalışmalarına arıcıların da destek verdiğini dile getirdi.