Gaziantep’ten Muğla’ya uzanan 67 yıllık hasret

GAZİANTEP'İN Nizip ilçesinde askerliğini yaparken sınırda kaçakçılarla girilen çatışmada şehit düşen Yatağanlı Hasan Göknar'ın naaşı, 67 yıldır Nizip'te yatıyor. Muğla Yatağan'ın Zeytinköy Mahallesi'nden Hasan Göknar, 1957 yılında vatani görevini yerine getirmek için Gaziantep Nizip ilçesine gitmek üzere ailesine veda etti.

EŞİ MEZARINA GİDEMEDİ

GENÇ yaşında, büyük bir gururla asker ocağına katılan Göknar, sınırda kaçakçılarla girilen bir çatışmada şehit düştü. Acı haber Yatağan'a ulaştığında, ailesi yasa boğuldu. Fakat o dönemin imkânsızlıkları, Hasan Göknar'ın naaşının memlekete getirilmesine engel oldu. Devlet, şehidin cenazesini Nizip'teki Meçhul Şehit Mezarlığı'na defnetti. Aileyi temsilen, Hasan Göknar'ın kardeşi törene katıldı. Mezar taşına ismi yazıldı ama bedenine memleket toprağı hiç değmedi. Vefat eden Göknar'ın eşi Nurgül Göknar, şehidinin mezarına hiç gidemedi ve bu acıyla yaşadı.

Sevim Yürük

6 YILLIK BEKLEYİŞ

ÇİFTİN tek kızı olan Fadime Göknar'da da 30 yaşında hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Şehit Hasan Göknar'dan geriye, Sevim Yörük ve Hasan Evran isimli iki torunu kaldı. Babalarından, dedelerinin hikâyelerini dinleyerek büyüyen Sevim ve Hasan, altı yıl önce dedelerinin mezarının olduğu yeri öğrenerek başvurdu.

Hasan Evran

İki defa başvuruda bulunan Sevim Yörük ve Hasan Evran'ın umutları "zaman aşımı" gerekçesiyle son buldu. Bu girişimleri sonuçsuz kalan torunlar, şehit dedelerinin naaşının meçhul asker şehitliğinden alınıp isimleri belli olan normal bir şehitliğe kaldırılmasını ya da kendilerine verilerek 67 yıldır hasret çektiği memleket toprağına getirilerek eşinin, evlatlarının yanına defnedilmesini istiyor.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN VİCDAN NÖBETİ

ŞEHİT Hasan Göknar'ın unutulmuş hikayesini ortaya çıkararak ailesine umut olan, Nizip'teki şehitlikteki güvenlik görevlisi Müslüm Yorulmaz, "Her gece devriye atarken mezar taşlarına bakar, hikayelerini düşünürdüm. Yatağanlı genç yaşında bu vatan için can veren bir şehidin burada, memleketinden uzakta yatması içimi burktu" dedi. Yorulmaz'ın sosyal medyadan yaptığı duyuru ile Göknar'ın mezarı bulundu ama hala Yatağan'a getirilemedi. Yorulmaz, "Bu vatan için can verenlerin, hasret duydukları memleket toprağında yatması çok anlamlı olacaktır" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.