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Haberler Muğla Şarkıcı Suavi mercek altına alındı! Arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

Şarkıcı Suavi mercek altına alındı! Arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı inceleme başlattı.

AA
Şarkıcı Suavi mercek altına alındı! Arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Şarkıcı Suavi mercek altına alındı! Arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Saygan'ın ilçedeki arazisinde bulunan yapılar ve yeşil alanların durumuna ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Şarkıcı Suavi mercek altına alındı! Arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

Yapılan incelemede, Bodrum Belediyesinin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği belirlendi.

İncelemede ayrıca "ağaç rölöve paftasında" belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı, parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı tespit edildi.

Şarkıcı Suavi mercek altına alındı! Arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

Yine projeye göre 50 santimetrelik taş olarak planlanan duvarların, tuğlayla inşa edildiği, tuğla duvarların üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı kayda geçirildi.

Şarkıcı Suavi mercek altına alındı! Arsasında kesilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldı

İl Müdürlüğünün, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesine "uyarı yazısı" gönderdiği bildirildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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