Menteşe’de eziyet sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde de bir başka esnaf mağduriyeti yaşanıyor. Muğla'da dönemin Belediye Başkanı Erman Şahin tarafından 1980 yılında yaptırılıp hizmete açılan ve altından dere geçen Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı için riskli yapı olduğu belirtilen rapor sonucu yıkım kararı çıktı. Dere yatağı üzerine işhanı yapıp vatandaşa satan, sonra da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alarak elektrik, su ve doğalgazı kesen CHP'li belediye büyük tepki çekmişti.

Bu da CHP’lilerin Yap-Sat-Yık modeli

UYGULAMAYA TEPKİ GELDİ

Yeni Asır Gazetesi'nin "Bu da CHP'lilerin Yap-Sat-Yık modeli" başlığıyla okurlarına duyurduğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Belediye, şimdi de içeride esnaf olmasına rağmen işhanına girişleri kapattı. Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri, işhanının dört yaya girişini önce şeritle daha sonra da metal plakalarla kapattı. İşlem sonrası halen işyerlerini boşaltamayan esnaf ve hak sahipleri CHP'li belediyeye tepki gösterdi. İşhanı esnaflarından Seyfi İnal, henüz taşınacak dükkan bulamadıklarını söyleyerek, uygulamaya tepki gösterdi.

Menteşe'nin ilk kadın Belediye Başkanı olan Gonca Köksal.

"HANİ SİZ HALKÇIYDINIZ?"

Gidecek yerleri olmadığını belirten İnal, "Belediyenin bir müdürü gelip de bize derdimizi sormuyor. Sanki biz düşmanız. Yunanistan'a bile daha iyi davranıyorlar. Türkiye'de, halkçı olduğunu söyleyen bir belediyenin yaptığı yakışıyor mu? İnsan bir gelir 'Derdiniz ne, yerinizi, dükkanınızı ayarladınız mı?' diye sorar. İğne geçmeyecek zı kadar sıkı kapatıyorlar. Taşınamayan insanlar var. Nereden geçecek bunlar? Balonla uçarak mı çıkacak? Belediye çok acımasız" ifadelerini kullandı.