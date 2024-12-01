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Haberler Muğla Milas'ta korkunç manzara! Yol kenarında bulundu

Milas'ta korkunç manzara! Yol kenarında bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarındaki bir tarlada kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Ekipler bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA
Milas’ta korkunç manzara! Yol kenarında bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulunurken, şahsın kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.

Olay, Milas ilçesi Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki tarlada bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Milas’ta korkunç manzara! Yol kenarında bulundu

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen durumla ilgili jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cesedin kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

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