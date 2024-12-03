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Haberler Muğla Icardi’den şok iddia: "Wanda Nara bana şiddet uyguladı"

Icardi’den şok iddia: "Wanda Nara bana şiddet uyguladı"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara arasında gerilim büyüyor. Ünlü futbolcu, yaptığı açıklamada Wanda Nara'nın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.

HABER MERKEZİ
Icardi’den şok iddia: Wanda Nara bana şiddet uyguladı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi, Wanda Nara'nın kendisini boşanmadan aldatıldığını öğrenmişti. Wanda Nara'nın açtığı "şiddet" davası ile karşı karşıya kalan Icardi, bu durum karşısında harekete geçmişti.

Icardi’den şok iddia: Wanda Nara bana şiddet uyguladı

Icardi, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" demişti.

Icardi’den şok iddia: Wanda Nara bana şiddet uyguladı

"WANDA BANA ŞİDDET UYGULADI"

Icardi yaptığı yeni açıklama ile bombayı patlattı. Icardi, "Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi.

Icardi’den şok iddia: Wanda Nara bana şiddet uyguladı

Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı." sözleri ile gündeme bomba gibi düştü.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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