Icardi’den şok iddia: "Wanda Nara bana şiddet uyguladı"

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi, Wanda Nara'nın kendisini boşanmadan aldatıldığını öğrenmişti. Wanda Nara'nın açtığı "şiddet" davası ile karşı karşıya kalan Icardi, bu durum karşısında harekete geçmişti.
Icardi, "Avukatlarım beni engellese de hakkımda söylenen onca saçmalıktan sonra kendimi kamuoyuna savunmak adına bunu söylemek istiyorum. 2 saat boyunca evimin önünde durup beni taciz etti. Buna ne ad veriyoruz, ne başlık koyuyoruz?" demişti.
"WANDA BANA ŞİDDET UYGULADI"
Icardi yaptığı yeni açıklama ile bombayı patlattı. Icardi, "Wanda bana yıllarca fiziksel şiddet uyguladı, ayrıca dijital şiddet uyguladı ve bu da bana birçok ekonomik sorun getirdi.
Hesaplarımı çaldı ve o dönemde benimle aynı futbol takımında oynayan oyunculara yazdı." sözleri ile gündeme bomba gibi düştü.