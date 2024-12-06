Aşırı sürat tutkusu sonu oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet tutkusuyla tanınan 16 yaşındaki genç motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza, Çamköy Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Anıl Berk Şahin, kullandığı 48 ANL 975 plakalı motosikletinin aşırı sürat yüzünden sürüş hakimiyetini kaybederek önce devrildi ve metrelerce sürüklenerek takla attı.

Anıl Berk Şahin asfaltta sürüklenip kanlar içinde kaldı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şahin'in vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahin'in cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya şahit olanların Anıl Berk Şahin'in çok süratli olduğunu ve motosikletin aniden kayarak devrildiğini ifade ettikleri öğrenildi. Polis olaya ilgili soruşturma başlattı.