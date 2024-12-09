Cinayete kurban gittiği belirlendi

FETHİYE ilçesinde 2005'te ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 53 yaşındaki Erdoğan Bozkurt'a ulaşılamayınca dosya kapatıldı. 3 ay önce yapılan ihbarda Bozkurt'un öldürüldüğü bilgisi verildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı.

Jandarma, Bozkurt'un Fethiye ilçesi Ovacık Mahallesi'nde öldürülüp, bu bölgeye gömüldüğünü belirledi.

KEMİKLERİ KÖPEK BULDU

BOZKURT'UN öldürülmesi olayına karışanların, aralarında husumet bulunan Cemil Koyuncu, Zehni Koyuncu, Nuray Pehlivan, Şevkiye Koyuncu, Hasan Cura olduğunu tespit eden jandarma, 29 Kasım'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bozkurt'a ait olduğu değerlendirilen kemikler ise, Ovacık Mahallesi Deliktaş mevkisinde kadavra köpeği Sefil'in işaret ettiği nokta kazılarak bulundu. Kemikler, Bozkurt'a ait olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.