CHP’nin otopark fiyaskosu

Önceki Başkan Osman Gürün döneminde yapılan otopark için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan itiraf gibi açıklama geldi. Aras, "Kent Meydanı otoparkına inerken zorlandım. Cidden araba sürtüyor. Orayı bedava yapmamıza rağmen çok insan kullanmıyor" dedi.

Menteşe ilçesinde, eski garaj alanı olan ve uzun zaman atıl durumda kalan alanın 'Kent Meydanı' olarak düzenlemesi ile ilgili Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında 2018 yılında protokol imzalandı. Yapımın uzun sürmesi nedeniyle tepkilere yol açan, 24 bin 172 metrekare alan üzerine inşa edilen, 3 adet kafe, 25 dükkan ve 4 katlı 593 kapasiteli yeraltı otoparkı ile Kent Meydanı, 31 Mart seçimleri öncesi alelacele geçen 6 Mart'ta hizmete açıldı.

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

CHP'Lİ Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 48 milyon 135 bin lira yatırımla hayata geçirilen projede yer alan ve şehir içi trafiğindeki araç yoğunluğunu azaltması hedeflenen otopark, beklenen ilgiyi görmedi. Öyle ki belediye ekiplerinin 4 katlı otopark ücretini neredeyse bedava yapmalarına rağmen vatandaşlar araçlarını buraya bırakmayı tercih etmedi.

'BEDAVA AMA KULLANILMIYOR'

MEYDANIN otoparkında yaşadığını sorunu anlatan Aras, Kent Meydanı otoparkını rehabilite etmek için Menteşe Belediyesinin çalıştığını söyledi. "Yapılırken orası maalesef garip yapılmış" diyen Aras, "Mesela ben bile arabamla otoparka ineyim derken çok zorlandım. Cidden araba sürtüyor. Orayı bedava yapmamıza rağmen çok insan kullanmıyor" diye konuştu.