52 yıldır yumurta satarak geçiniyor

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Muharrem Aslan, 52 yıldır yumurta satarak geçimini sağlıyor. Aslan, elinde yumurta dolu kovalarla günde 25 kilometre yürüyerek restoran ve evlere 500 yumurta satıyor. Evinde beslediği 250 tavuğun yumurtalarını, Marmaris'in sokaklarında, restoran ve evlere satarak geçinen Aslan, işine olan sevgisiyle dikkat çekiyor. Her sabah 35 kilometre uzaklıktaki Marmaris'e dolmuşla gelen ve elindeki kovalarla kilometrelerce yol yürüyen Aslan, günde 300 ila 500 yumurta satarak hayatını kazanıyor.

'HAYATIM YENİDEN ŞEKİLLENDİ'

Muharrem Aslan, yumurtacılıkla geçen yarım asrı aşkın sürecini şöyle anlatıyor: "Yumurta satmaya 7 yaşında babamla başladım. Babam yaşlanınca iş bana kaldı ve yıllardır bu işi sürdürüyorum. Çocuklarımı yumurta satarak okuttum, onların iyi bir eğitim almasını sağladım. Sağlığımı ise her gün yürüdüğüm yollar sayesinde koruyorum. İşimi severek yapıyorum, bu yüzden asla zor gelmiyor."

'TAVUKLAR DOĞAL BESLENİYOR'

Muharrem Aslan, "Tavuklarımı kümeste tutmuyorum, onları her gün çayıra salıyorum. Doğal beslenen tavukların yumurtası da sağlıklı oluyor. Bu yüzden müşterilerim her gün arayıp sipariş verir, hatta bazıları yolda bekler. Tüm bu çabamın karşılığını görmek beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. "Her iş titizlik ve sevgi ister" diyen Aslan, sağlığı elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğini söylüyor. Yıllardır Marmaris sokaklarında elinde yumurta kovalarıyla gördüğümüz Muharrem Aslan, sadece bir esnaf değil; aynı zamanda emeğiyle bir hayat kuran, çevresine güven aşılayan bir simge.