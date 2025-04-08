Manisa FK puanı kurtardı

TFF 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK, Ahmet SK karşısında adeta öldü öldü dirildi. Manisa ekibi, ilk yarısını 2-0 mağlup kapattığı maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan bir puanla ayrılmasını bildi.

Son haftalarda aldığı başarısı sonuçlarla küme düşme hattına yerleşen Manisa FK, bu maçı kazanıp ilerisi için ümitlenmek istiyordu. İlk yarıda işler istediği gibi gitmedi. Takımdaki hoca değişiklikleri oyuncuların performansı takımın durumunu içinden çıkılmaz hale sokmuştu. İlk yarı 2-0 bitince Manisa için tehlike çanları iyice çalmaya başladı. İlk yarıda Oğuz Gürbulak, Fofona, Dino performansından çok uzak kalmıştı.

İKİNCİ YARI GOLLER GELDİ

Maçın ikinci yarısına istekli ve arzulu başlayan Manisa Oğuz Gürbulak ve Diallo ile bulduğu gollerle bir puanı kurtardı. Özellikle Oğuz ve Diallo takım adına insiyatif aldılar ve puanın kazanılmasında emekleri oldu. Bundan sonraki her maç Manisa FK adına bir final olacaktır. Bakalım Manisa FK, zoru başarıp ligde kalabilecek mi ?