Sahipsiz köpekler 1300 tavuğu telef etti

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde tavuk kümesine giren 3 başıboş köpek, bin 300 tavuğu telef etti. Kredi çekerek tavuk yetiştirmeye çalıştığını kaydeden Ali Sulak, sokak köpeklerine çözüm bulunması için yardım istedi. Bitez Mahallesi'nde bahçeye kurduğu çadırlarda tavuk yetiştiren Sulak'ın (45) kümesine sokak köpekleri iki kez girdi. İlk saldırıda 700, ikinci saldırıda ise 600 tavuk telef oldu.

Sulak, "Nisan ayında da aynı şey başıma geldi. Polise bildirdim ama köpeklerin sahibi olmadığı için sonuç alamadım. Bu kez 600 tavuk telef oldu. Yetkililerden yardım bekliyorum. Sadece benim başıma gelmiyor, koyunları da telef ediyorlar" dedi. Sulak'ın mağduriyeti, sokak hayvanlarıyla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı