Son dakika: Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopter, yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, ekipler çalışma başlattı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopter, yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, ekipler çalışma başlattı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazanın helikopterin kalkışı sırasında gerçekleştiğini ve 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Vali Akbıyık, helikopertin kalkış yaptığı sırada pervanesinin hastaneye çarptığını vurguladı. Helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gittiğini belirten Vali Akbıyık, kazanın sisten kaynaklı olduğunu da açıkladı.
Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verdi.