Son dakika: Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verdi.