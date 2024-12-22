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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Muğla'dan Antalya'ya hareket edecek olan helikopter kalkış esnasında Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş alana düştü. Muğla Valisi İdris Akbıyık yaptığı açıklamada 2 pilot, 1 hekim, 1 personel hayatını kaybettiğini belirtti.

HABER MERKEZİ

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Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopter, yandaki boş araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, ekipler çalışma başlattı.

Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazanın helikopterin kalkışı sırasında gerçekleştiğini ve 2 pilot, 1 hekim ve 1 personelin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vali Akbıyık, helikopertin kalkış yaptığı sırada pervanesinin hastaneye çarptığını vurguladı. Helikopterin Muğla'dan Antalya'ya gittiğini belirten Vali Akbıyık, kazanın sisten kaynaklı olduğunu da açıkladı.

Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bakanlığımıza bağlı hizmet veren bir ambulans helikopter havalanırken Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak boş bir alana düşmüştür. Meydana gelen kazada 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 çalışma arkadaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verdi.

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