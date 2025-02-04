Vicdanları yaralayan karara başsavcı itirazı

YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozulmasına ilişkin karara itirazda bulunuldu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nin 10 Mart 2023'teki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamlamış, sanık Cemal Metin Avcı'ya "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesine aykırı olarak bozmuştu.

Daire, diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki "suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onamıştı. Dairenin kararı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tebliğnamesine aykırı olarak verilen sanık Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün bozulması kararına itiraz etti.

"CANAVARCA HİSLE"

YARGITAY 1. Ceza Dairesi'ne gönderilen Başsavcılığın itirazında, "evli olan sanık Avcı ile üniversite öğrencisi Pınar Gültekin arasında evlilik dışı ilişki bulunduğu, sanığın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu, bu sebeple Gültekin'i öldürme kararı aldığı" ifade edildi.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın öldürme kararında "sebat ve ısrar ettiği" belirtilen itirazda, "Sanığın davranışlarının eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İtirazda, Cemal Metin Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması talep edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nce incelenecek.

"KIZIM DİRİ DİRİ YAKILDI"

AĞIRLAŞMIŞ müebbet hapis cezasının kararının sanık lehine bozulmasına ilişkin konuşan acılı baba Sıddık Gültekin, "Ortada bütün kamuoyu tarafından bilinen tasarlayarak canice bir cinayet var. Yargıtay, 'canice işlenmemiş bir suçtur' şeklinde karar verdi. Kızım cehennemin ateşiyle diri diri yakıldı. Hukuk mücadelemiz devam edecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazda bulunmuş. Bir insanı diri diri yakıyorsun. Kadın cinayetlerini işleyen insanlar, klasik ifade veriyor. İtiraz kabul edilecek. Benim adalete güvenim sonsuz. Sonuna kadar da güveneceğim. Güvenmek zorundayız. Allah'ın adaletiyle bir adalet istiyoruz" dedi.