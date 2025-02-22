Suların çekilmesiyle adacıklar oluşmuştu! Ula Göleti’nde sevindiren görüntü

Kış ayları boyunca gelen yağışlarla baraj ve göletlerdeki su seviyelerinin arttığını belirten Özçelik, şunları kaydetti:



"Ula Göleti son yıllardaki en yüksek seviyesinde. Küçük bir gölet olmasına rağmen bölgedeki hidrolojik kuraklığın göstergesi olarak değerlendirilebilir. Batı Akdeniz'deki birçok baraj ve göletteki su seviyesi geçen yıla göre artmış durumda. Bölge mevsim normallerinde aralık, ocak ve şubat aylarında yıl boyunca düşen yağışın yaklaşık yarısı kadar yağış almaktadır. Bu yıl sadece aralık ayında dahi 300 milimetrenin üzerinde yağış aldı."



Özçelik, bunun sonucu olarak bölgedeki birçok baraj ve göletteki su seviyesinin yükseldiğini, Ula Göleti'nin kuruması nedeniyle tabana oturan yüzer iskelelerin de şu an en üst seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

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