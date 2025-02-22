Suların çekilmesiyle adacıklar oluşmuştu! Ula Göleti’nde sevindiren görüntü

Muğla'nın Ula ilçesinde önceki aylarda yağış azlığı nedeniyle suyu kıyıdan yaklaşık 50 metre çekilen Ula Göleti yağışlarla eski haline döndü.
Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı florası zengin gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanları dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölete gelenler, bir dönem suların çekilmesiyle oluşan adacıklarda yürüyüş yaparken şimdi göletin eski haline dönmesiyle etrafında piknik, yür��yüş yapıyor ve bisiklete biniyor.