Yılmazlar suç örgütünün firari sanığı yakalandı

MUĞLA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Ula ilçesinde 4 suçtan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile 24 Eylül 2024'te "Yılmazlar" suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde yapılan operasyonun firari örgüt liderlerinden, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin Akyaka Mahallesi Obruklar mevkisinde saklandıkları villaya operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan O.K. ile B.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi