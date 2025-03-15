Kopuk kol davası

İKİ MİLYON LİRAYA ANLAŞMA YAPILDI

Muğla Bodrum'da inşaaata çalışan Emin Akarsu, 27 Nisan 2024'te trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan Akarsu, mikro cerrahi bölümü olan İzmir'deki bir hastaneye kaldırıldı. Kazada sol kolu dirsek üstünden kopan Akarsu, kopan uzvun yerine dikilmesi için kritik 6 saatlik süre bitmek üzereyken yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada A.S. isimli doktor ile 2 milyon liraya anlaşan hastanın kolu yerine dikildi. Ancak ameliyat parasının 400 bin lirasını ödeyen Akarsu, kalan parayı veremediği için tedavisi yarım bırakılıp taburcu edildi.

SADECE 400 BİN LİRASINI ÖDEYEBİLDİ

Tedaviyi İstanbul'da sürdürmek zorunda kalan ve buradaki hastaneye de 356 bin TL ödeyen Akarsu, maddi yetersizlik yüzünden 6 ay sonra çıkarılması gereken kolundaki fiksatörleri 11 ay geçmesine rağmen çıkartamadı. Ancak talihsiz adamın çilesi bununla da bitmedi. İzmir'deki doktoru, ameliyat bedelini ödemediği gerekçesiyle Akarsu'ya dava açtı. Çaresiz kaldığını kaydeden Akarsu, "Başıma gelmeyen kalmadı. Sağlığıma kavuşup ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Cumhurbaşkanım ve Sağlık Bakanımdan yardım bekliyorum" dedi.