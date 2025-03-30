Marmaris'te heyecan dorukta! MIYC Kış Trofesi'nin 5. ayağı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 5. ayak mücadelesi tamamladı. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Almanya, Moldova, Estonya, Slovakya, Fransa ve İngiltere'den 29 yelkenli yat ile 260 sporcu katıldı. Altı ayaktan oluşan trofenin son ayağı, 19-20 Nisan'da yapılacak.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ilk yarışa başlamadan önce körfezde bir süre antrenman turları attı.



Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar, rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.