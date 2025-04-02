Deprem Profesöründen şaşırtan hareket! Villasına kaçak kat yapmış

Muğla'da Karaova Mahallesi Yuvam Sitesi'ndeki Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın evinde kaçak yapılaşma olduğuna dair ihbar yapıldı. Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Kasım 2023'te Ercan'ın yazlığında denetim yaptı. Yapılan incelemede zemin katta izinsiz ilave kapatmalar, çatı katında kaçak kat ve bahçede de imar barışı bahane gösterilerek plana aykırı kaçak depo olduğu belirlendi. Kuşadası Belediyesi ekipleri söz konusu kaçak yapılar için tutanak tutarak yıkım kararı aldı.

RUHSAT TALEP ETTİ

Yaşanan gelişmeler sonrası deprem profesörü Ercan'dan skandal bir talep geldi. Ercan, Kuşadası Belediyesi'nden kaçak yapılarına ruhsat talep etti. Ercan, kaçak yapıları yasallaştırmak için belediyeye ruhsat başvurusunda bulunsa da talebi mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle reddedildi. Ancak bu kararın ardından Ercan'ın sosyal medya hesaplarından Kuşadası Belediyesi'ni hedef alan paylaşımlar yapması dikkat çekti. Daha önce kentteki

yoğun yapılaşmayı eleştiren Ercan'ın, kendi kaçak yapılarının tespit edilmesinden sonra bu eleştirileri yoğunlaştırması, "kişisel çıkar için algı operasyonu mu yapıyor?" sorularını gündeme getirdi.

TEPKİLER ARTTI

Deprem ve güvenli yapı bilincini yaymaya çalışan bir akademisyenin, kendi evi için kaçak yapılaşmaya başvurması büyük bir etik tartışma yarattı. Övgün Ahmet Ercan'ın televizyon ekranlarında imar barışı, kaçak yapılaşma gibi konularda atıp tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, "Demek ki kendisini muaf tutarak bu çağrıları yapmış. Ele verir talkını, kendi yutar salkımı durumu olmuş resmen. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.