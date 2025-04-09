Küçük Öykü’nün ismi parkta yaşatılacak

MUĞLA'NIN Dalaman ilçesinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 12 yaşındaki Öykü Naz Meşe'nin adının belediye tarafından bir parka verileceği açıklandı. Dalaman Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. 22 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere 23 maddenin görüşüldüğü toplantıda, 2 gündem maddesi oy çokluğuyla, 21 gündem maddesi ise oy birliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM MADDESİYDİ

TOPLANTIDA vefatıyla ilçeyi yasa boğan, belediye personeli Erdal ve Dilek Meşe çiftinin 12 yaşındaki kızları Öykü Nas Meşe'nin isminin yaşatılması amacıyla ilgili gündem maddesi de görüşüldü. Belediye tarafından yapımına başlanılan Damla Sokak ile Cengiz Topel Caddesi 13. Sokak kesişiminde yer alan parkın ismine Öykü Nas Meşe Halkevi isminin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda görüşülen diğer gündem maddeleri de onaylandı.