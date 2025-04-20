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Haberler Muğla Marmaris'te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Marmaris'te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeki 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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